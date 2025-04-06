Karı koca tartışmasında vahşet! Tam 15 bıçak darbesi

Kaynak: DHA
Karı koca tartışmasında vahşet! Tam 15 bıçak darbesi

Şanlıurfa'da Hasan Yorgun (43), evde, tartıştığı eşi Zeliha Yorgun'u 15 bıçak darbesiyle öldürdü.

Olay, sabah saatlerinde Ahmet Yesevi Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Yorgun ile eşi Zeliha Yorgun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Hasan Yorgun, yanındaki bıçakla eşi Zeliha Yorgun'u 15 yerinden bıçakladı. Kavga sesini duyan komşuların ihbarıyla adrese sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Zeliha Yorgun, Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavi altına alınan Yorgun, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. 3 çocuk annesi Zeliha Yorgun'un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.​​​​​​​

Polis, kaçmaya çalışan Hasan Yorgun'u yakalayıp gözaltına alırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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