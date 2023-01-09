Karı kocanın arasını açan virüs. Eşler dikkat

İstanbul Pendik’te yaşayan genç kadın, eşinin cinsel yolla bulaşan HPV virüsü taşıyıcısı olduğunu, virüsü kendisine bulaştırdığını ve bu yüzden rahim ağzı kanseri olduğunu iddia etmişti. Öfkeli kadın, kocasına boşanma davası açarak 1 milyon TL de tazminat istemişti.

İHA’nın haberine göre; Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, rahim ağzı kanseri tanısı konulmuş insanların yaklaşık yüzde 85-90'ında HPV 16-18 pozitifliğine rastlandığını ifade etti.

Dr. Kurhan, her HPV virüsüne yakalanan insanın kanser hastası olmadığını belirtti.

HPV VİRÜSÜNE YAKALANAN İNSANIN KANSER HASTASI DEĞİL

Her HPV virüsüne yakalanan insanın kanser hastası olmadığını belirten Dr. Kurhan, şunları söyledi:

“HPV virüsünün yaklaşık 100 tipi mevcuttur. Bazıları dışarıda görülen kondilom denilen hastalıklara yol açarken, bazıları da rahim ağzı ve rahim ağzının içerisinde bulunan kanala ilişkin kanser yapma özelliği potansiyeller taşırlar. Rahim ağzı kanseri tanısı konulmuş insanlarda yaklaşık yüzde 85-90'ında HPV 16-18 pozitifliği vardır. Özellikle HPV 16-18 diye adlandırılan yüksek riskli taşıyıcıların mutlaka uzman doktor gözüyle değerlendirilmeli gerekli işlem ve tedavilerin yapılması şarttır. HPV DNA denilen testi 5 yıllık aralar ile yaptırmakta fayda vardır. Eğer düşük riskli HPV taşıyıcısı iseniz 2. yıl tekrardan HPV DNA testi yapılmalıdır. Bu test sonucunda tekrar HPV pozitifliği çıkarsa kolposkopi denilen işlemin yapılması uygun olmaktadır. HPV DNA ve smear testi hastaların cinsel hayata başladıktan sonra en geç 3 yıl içerisinde başlanmalı yaklaşık 30 ila 70 yaş arasındaki gurup düzenli aralıklar ile taranmalıdır”

NE OLMUŞTU?

İstanbul Pendik’te yaşayan genç kadın, eşinin cinsel yolla bulaşan HPV virüsü taşıyıcısı olduğunu, virüsü kendisine bulaştırdığını ve bu yüzden rahim ağzı kanseri olduğunu iddia etmişti.

Defalarca ameliyat geçiren ve birçok hastalıkla boğuşan öfkeli kadın, kocasına boşanma davası açtı. 1 milyon TL de tazminat istemişti.

İstanbul Pendik’te yaşayan, biri yüzde 50 engelli, 2 çocukları olan A.N. ve H.N. çiftinin evlilikleri uzun zamandır çalkantıdaydı. Davacı kadının iddiasına göre, 20 yıllık eşi bir süre önce kavga sonucu evi terk ederek otelde yaşamaya başladı.

Gazete Habertürk'ten Arzu Kaya'nın haberine göre A.N., eşinin düğünde takılan 19 bilezik, 1 altın kaplama saat, 1 takı seti, 60 çeyrek altın ile 5 adet yarım altını da bozdurarak, başka kadınlarla gününü gün ettiğini iddia etmişti.