Karı-kocayı dolandırılmaktan polis kurtardı

Karabük’te bir çift, kendilerini polis olarak tanıtan dolandırıcıların tuzağına düşmekten son anda kurtarıldı.

KAYNAK: İHA
Karı-kocayı dolandırılmaktan polis kurtardı

Çiftin evinde bulunan altınlarını dolandırıcıların hesabına yatırmak üzereyken polis ekipleri tarafından durduruldu.

Şüpheli hareketler dikkat çekti

Olay, Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri’nin Kemal Güneş Caddesi üzerinde bulunan bir banka şubesinde yaptığı kontroller sırasında meydana geldi. Bankada tavır ve davranışları şüphe uyandıran S.M. isimli vatandaşın durumunu sorgulayan polis ekipleri, S.M.'nin kendisini arayan dolandırıcıların isteği üzerine hesabındaki parayı başka bir hesaba aktarmak üzere olduğunu belirledi.

Eşi de aynı durumdaydı

Polis ekipleri, S.M.'nin dolandırılmak üzere olduğunu anladıklarında S.M.'nin Yenice ilçesinde bulunan eşi D.M.'yi de aramak istedi. Ancak D.M.'nin telefonunun sürekli meşgul olduğunu gören polis ekipleri, Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleriyle irtibata geçti. Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, D.M.'nin de evinde bulunan altınlarını kuyumcudan bozdurarak dolandırıcıların hesabına yatırmak üzere olduğunu tespit etti ve banka şubesine gitti.

Çift son anda kurtarıldı

Polis ekipleri, hem S.M.'yi hem de D.M.'yi banka şubelerinde yakalayarak dolandırıcılık olayını önledi. Çiftin dolandırıcıların hesabına yatırmak üzereyken el konulan altınları ve paraları kendilerine teslim edildi. Polis ekipleri, çifti dolandırıcılara karşı uyardı ve kendilerini polis olarak tanıtan kişilere itibar etmemelerini söyledi.

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