Karı kocayı ölüm bile ayıramadı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada Recep (81) ve Cemile Yıldırım (80) çifti yaşamını yitirdi, 8 kişi de yaralandı.

Karı kocayı ölüm bile ayıramadı

DHA'nın haberine göre, kaza, akşam saatlerinde Merzifon ilçesi Çavundur Kavşağı mevkisinde meydana geldi.

Hikmet Duran yönetimindeki 06 HB 5808 plakalı otomobil ve Süleyman Yıldırım yönetimindeki 37 PU 449 plakalı otomobil ile Erkan Kurt yönetimindeki 34 TJ 596 plakalı otomobil kavşakta zincirleme kazaya karıştı.
İhbarla kaza yerine itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada Recep Yıldırım yaşamını yitirirken, eşi Cemile Yıldırım, Aynur Yıldırım, Süleyman Yıldırım, Taha Mert Kurt, Erkan Kurt, Mustafa Mutlu, İskender Argen, Hikmet Duran ve Habibe Önder yaralandı.

Recep Yıldırım'ın eşi Cemile Yıldırım da kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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