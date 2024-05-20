Karim Benzema veda kararı aldı

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Karim Benzema veda kararı aldı
Yıllık 200 milyon Euro'luk kazancına rağmen Suudi Arabistan'da umduğunu bulamayan Karim Benzema sezon sonunda Al Ittihad'dan ayrılmaya karar verdi.

Real Madrid ile yollarını ayırdıktan sonra Suudi Arabistan’ın Al Ittihad takımıyla yıllık 200 milyon Euro karşılığında üç yıllık anlaşma imzalayan Karim Benzema’nın bu macerası sona eriyor.

36 yaşındaki Fransız yıldız, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Suudi ekibiyle olan bağlarını koparmaya karar verdi.

Benzema’nın sezon başından beri mutsuz olduğu ve yakın zamanda Madrid’e gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ayrılma niyetini kulübe açıkladığı öğrenildi.

Kariyerine yeni bir yön vermek isteyen deneyimli forvet, yeni sezonda kendisine sunulacak olan fırsatları değerlendirmeye alacak.

Bu sezon Al Ittihad formasıyla 29 maça çıkan Benzema, 13 gol atıp, 8 asist yaparak etkileyici bir performans sergilemişti.

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