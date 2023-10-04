Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: 4 gün sonra hayatını kaybetti

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde bir fabrikada işçi olarak çalışan Sabir Tekmil (35), 4 gün önce karın ağrısı şikayetiyle Körfez Devlet Hastanesi’nin acil servisine gitti.

‘İĞNEDEKİ İLACA ALERJİSİ VARDI’ İDDİASI

İddiaya göre Tekmil’e hastanede ağrısının kesilmesi için iğne yapıldı. İğne yapıldıktan kısa süre sonra fenalaşan Tekmil, sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalenin ardından durumunun ağırlaşması üzerine özel bir hastaneye sevk edildi.

Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Tekmil, 4 gün sonra yaşamını yitirdi.

İlk belirlemelere göre Tekmil’in iğneyle yapılan ilaca alerjisinin olması nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi. Tekmil’in cenazesi Cumhuriyet savcısı tarafından yapılan otopsisinin ardından ailesine teslim edildi.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAKLAR

Tekmil’in ailesinin, ihmalleri olduğu iddiasıyla hastane ve doktorlar hakkında suç duyurusunda bulunacakları öğrenildi. Hastanede yaşanan gerginlik nedeniyle polis ekipleri de hastanenin önünde güvenlik önlemi aldı.