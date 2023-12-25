Karın bölgesi yağlanma ve sarkma problemlerine mucize çözüm

Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Kamil Yıldırım, karın germe ameliyatının karındaki fazla deri ve yağ dokusunu çıkararak pürüzsüz ve düz bir karın görünümü sağlayan bir operasyon olduğunu anlattı.

Opr. Dr. Yıldırım, karın bölgesindeki yağlanma ve sarkmaların diyet ve egzersizle giderilmesinin zor olduğunu, bu durumlarda cerrahi müdahalenin bir seçenek olduğunu ifade etti.

Opr. Dr. Yıldırım, karın germe ameliyatıyla ilgili merak edilen konulara şu şekilde açıklık getirdi:

“Karın germe ameliyatı, kilo kaybı veya gebelik sonrası karın bölgesinde bozulma ve sarkma yaşayan hastalar için uygundur. Ameliyat sonrası izler hastadan hastaya değişir. Bazı hastalarda izler iyileştikçe solarken, bazılarında daha belirgin ve kırmızı kalabilir. Bu izleri tamamen ortadan kaldırmak mümkün değildir, ancak daha az dikkat çekici hale getirmek için çeşitli yöntemler vardır.” Diyen Yıldırım, şunları belirtti:

“Ameliyat öncesindeki haline geri dönmez, ancak kilo alımı veya tekrar hamilelik gibi durumlarda karın bölgesinde yeniden yağ birikimi ve sarkma oluşabilir. Hastanın karın bölgesinde yağ ve şekil sorunları varsa, karın germe ameliyatına liposuction da eklenebilir. Liposuction ile birlikte karın germe ameliyatı yapılması, sonuçların daha iyi olmasını sağlar. Karın germe ameliyatı olan bir kişi, istediği takdirde tekrar hamile kalabilir. Ancak, emzirme dönemi bittikten sonra karın bölgesinde aynı sorunlar tekrarlanırsa, ameliyatın tekrarlanması gerekebilir.”