Karın germe nedir, nasıl yapılır, fiyatları nedir?

Genellikle hamilelik, yüksek miktarda kilo verimi, yaş alma ve buna benzer çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen, kişiyi özgürce giyinme ve davranmaktan alıkoyan deforme olmuş karın görünümüne, karın germe işlemi ile kalıcı olarak çözüm sunulmaktadır. Günümüzde sıklıkla talep gören bu uygulamaya dair bilinmesi gereken tüm detayları biz sorduk, Quartz Klinik Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanları cevapladı.

Karın germe nedir ve kimlere uygulanır ?

Karın germe, bir sıkılaşma ve toparlama işlemidir. Kişinin ihtiyacına göre karın ve bel çevresine uygulanmaktadır. Cerrahi bir işlemdir ve sonuçları kalıcıdır. İşlem sonrasında sıkı, fit ve kaslı bir karın görüntüsü meydana gelir. Hamilelik ve kilo verme ile yaş almaya bağlı olarak karın bölgesi ve çevresinde sarkma, deformasyon, gevşeme, genişleme ve elastikiyet kaybı olup, bu görünümden rahatsız olan ve psikolojisi olumsuz etkilenen 18 yaşını doldurmuş kadın ve erkeklere genel sağlık durumları da uygun olduğu takdirde rahatlıkla uygulanabilen bir işlemdir. Aynı zamanda göbek ve bel çevresinde yağ birikimi oluşan hastalar için germe işleminin ardından yapılan liposuction uygulamasıyla beraber kusursuz bir görünüm yaratılması sağlanmaktadır.

Karın germe nasıl uygulanır?

Karın germenin mini karın germe ve tam karın germe olmak üzere iki ayrı çeşidi mevcuttur. Yalnızca alt karın bölgesine müdahale edilen işlemlere mini karın germe işlemi denirken, üst karın ve göbek deliğine de müdahale edilen işlemlere ise tam karın germe işlemi denilmektedir. Mini karın germe işlemi, tam karın germe işlemine göre çok daha basittir ve işlem sonrasında hasta çok daha kısa sürede iyileşir. Tam karın germe işlemi ise hem alt karın hem de üst karın bölgesine müdahale ile aynı zamanda göbek deliğinin yukarıya taşınmasına imkan tanıyarak kusursuz estetiklikte bir karın görünümünü meydana getirmektedir. Hasta özelinde hangi tip karın germe işleminin uygulanacağına ise işlem öncesinde yapılan detaylı muayene esnasında karar verilmektedir. Mini karın germe işlemi esnasında kişinin alt karın bölgesinden açılan mini kesiler aracılığıyla sarkmaya ve gevşek görünüme neden olan fazla karın derisi toparlanır. Ardından kesi yerleri toparlayıcı dikişler aracılığıyla kapatılır. Kişinin alt karın bölgesinde yağ birikmesi mevcut ise germe işlemine kombine olarak liposuction uygulaması da yapılır. Böylece fit ve sıkı karın görünümü elde edilmiş olur. Tam karın germe işleminde ise sezaryen çizgileri gibi karın bölgesinde iki ayrı kesi yeri açılır. Bu kesiler aracılığıyla deri fazlalığı gerdirilerek toparlanır. Aynı zamanda sarkmalar nedeniyle aşağıya kayan göbek deliği tekrar eski yerine taşınır ve toparlayıcı dikişlerle kesi yerleri kapatılır. Yine tıpkı mini karın germe işlemi sonrasında olduğu gibi, tam karın germe işlemlerinde de germe işleminin tamamlanmasıyla beraber kişinin karın ve bel bölgesinde biriken yağlar mevcut ise liposuction uygulamasıyla beraber vücuttan uzaklaştırılabilmektedirler.

Mini karın germe ve tam karın germe işlemlerinin farkı nedir?

Mini karın germe işlemi daha temel bir işlem olup az miktardaki deformasyonlarda uygulanırken, tam karın germe işlemi daha geniş kapsamlı bir işlemdir ve ileri seviyedeki deformasyon ve sarkmalar için uygulanmaktadır.

Mini karın germe işleminde göbek deliğine ve üst karın bölgesine müdahale edilmezken, tam karın germe işlemlerinde tüm bu alanlara müdahale edilme imkanı sunulmaktadır.

Mini karın germe işlemi kişiden kişiye göre değişkenlik göstermekle beraber ortalama 2 saat içerisinde tamamlanırken, tam karın germe işlemi ise ortalama 4 saat içerisinde tamamlanmaktadır.

Mini karın germe işleminden sonraki iyileşme süreci çok daha kısa ve ağrısızken, tam karın germe işleminde ise geniş bir alana müdahale edildiği için ağrı biraz daha fazla ve iyileşme süreci biraz daha uzun olabilmektedir.

Karın germe ameliyatlarının iyileşme süreci nasıldır?

Karın germe işleminin sonrasında oluşabilecek olan ağrının seviyesi, hangi tip karın germe işleminin yapıldığına göre değişkenlik göstermektedir. Mini karın germe işlemleri sonrasında hastanın daha az ağrısı olup ortalama bir gün kadar hastanede kalması gerekirken tam karın germe işleminin sonrasında biraz daha fazla ağrı ile iki günlük hastanede kalış süreci olabilmektedir.

Hastanede kalınan süre boyunca ağrı kesici ilaçlar sayesinde kişinin ilk ağrılı dönemi kolaylıkla atlatması sağlanmaktadır.

Karın germe işlemlerinin bitiminde hastaya giydirilen özel korse, en az bir ay boyunca gece ve gündüz hiç çıkarılmadan kullanılmaktadır. Korsenin yalnızca gündüz kullanımına geçilme zamanına işlemi yapan doktor muayenesinden sonra karar verilmektedir.

İyileşme süreci boyunca kişinin karın bölgesini dışarıdan gelebilecek olan darbelerden koruması ve dikişlere zarar vermemek adına ağır kaldırmaktan, ıkınma gibi zorlayıcı hareketlerden ve karın kasını zorlayıcı ani davranışlardan sakınması gerekmektedir.

Karın germe işleminin ortalama 10 gün sonrasında ise yavaş yavaş günlük rutinlere dönülmeye başlanmakta ancak karın bölgesi korunmaya devam edilmektedir.

Karın germe sonrasında korse kullanımı neden önemlidir?

Karın germe işlemlerinin hemen bitiminde hasta ameliyathaneden çıkarılmadan önce özel bir korse giydirilmektedir. Bu korse hem müdahale edilen dokuların hızlı iyileşmesini sağlarken hem de karın bölgesini ve işlem esnasında bu bölgeye verilen gergin görünümün korunmasını sağlamaktadır. Ayrıca işlemin yan etkisi olarak meydana gelebilecek olan morarma ve ödem ihtimalinin de minimumda tutulmasını sağlar. Sonuç olarak hem tüm mevcut risklerin elenmesi hem de işlem sonucunun tatmin edici olabilmesi için işlem sonrasında takılan bu özel korsenin gece ve gündüz aralıksız olarak en az bir ay boyunca kullanılması zorunludur. Devamında ise kontrol muayenesi ile birlikte, doktor onayladığı takdirde yalnızca gündüz korse kullanımına geçiş yapılabilmektedir.

Karın germe işleminin riskleri var mı?

Karın germe işlemi tüm diğer estetik cerrahi operasyonlarda olduğu gibi alanında uzman doktorlar tarafından ve ameliyathane şartlarında yapılmak zorundadır. Ayrıca işlem sonrasında herhangi bir komplikasyonun oluşmaması için, doktorun vereceği direktifler ile pansuman ve ilaç tedavisine hastanın birebir uyması gerekmektedir. Yine korse kullanımı olmazsa olmazdır. Aksi halde karın bölgesinin enfeksiyon kapmasından dikişlerin açılmasına kadar pek çok ciddi risk olabileceği gibi, korsenin düzenli kullanılmaması halinde ise hem iyileşme süreci geç olabilmekte hem de işlem esnasında verilen sıkı görünüm korunamayacağından dolayı işlemin sonuçları tatmin edici seviyede olamayabilmektedir.

Karın germe fiyatı nedir?

Karın germe işlemleri Quartz Klinik’te Estetik, Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Leyla Arvas tarafından yapılmaktadır. Sağlık Bakanlığı onaylı merkezlerin haber ve internet sitelerinde fiyat belirtmeleri yasal değildir. Aynı zamanda karın germe uygulanan tekniğe, liposutcion ile bölgede biriken yağların çekilip çekilmediğine, deformasyonun miktarına ve doktorun tecrübesine bağlı olarak değişiklik göstermektedir. Bu nedenle karın bölgesinde sarkma ve deformasyon görünümü meydana gelip bu görünümden rahatsız olan ve sıkı bir karın ve bel çevresi görünümüne kavuşmak için çözüm arayışına giren hastalarımız Quartz Klinik 0212 241 46 24 numaralı hattımızdan bize ulaşarak randevu ve bilgi alabilirler.

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