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Karıncalardan çığır açan çalışma

Kanserin tehlikelerini azaltmak ve kanseri erken tespit etmek için yapılan araştırmalara karıncalara da görev verildi.

Haber Giriş: 27 Ocak 2023 Cuma - 09:45
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Karıncalar kanseri koklayarak tespit edebiliyor

Karıncalardan çığır açan çalışma
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Son yapılan araştırmalara göre bazı kanser türlerinin idrar kokusunu değiştirebildiği ve karıncaların idrar kokusundan kanseri tespit edebildiği öğrenildi. Araştırma yazarı Profesör Patrizia d'Ettorre, "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırt etmek için biyo-dedektörler olarak kullanılabilir" dedi.

 



KANSERİ TESPİT ETMEK İÇİN UYGUN BİR YOL

Kanserin tehlikelerini azaltmak ve kanseri erken tespit etmek için çeşitli araştırmalar yapılıyor. Proceedings of the Royal Society B: Biological Sciences dergisinde yayınlanan bulgularında, bu böceklerin hastalardaki kanserleri tespit etmek için uygun maliyetli bir yol olarak kullanılabileceğini söylediler. Fransa, Paris'teki Sorbonne Paris Nord Üniversitesi'nden çalışma yazarı Profesör Patrizia d'Ettorre, "Karıncalar, sağlıklı bireyleri tümör taşıyanlardan ayırmak için biyo-dedektörler olarak kullanılabilir. Eğitmek kolay, hızlı öğreniyorlar, çok verimliler ve saklamaları pahalı değil." diye konuştu.

İDRANIN SAĞLIKLI OLUP OLMADIĞINI KONTROL EDİYORLAR

Araştırma, Profesör d'Ettorre ve meslektaşlarının karıncaların laboratuvarda büyüyen insan kanser hücrelerini "koklayabildiklerini" gösterdikleri önceki bir çalışmasına dayanıyor. En son çalışma için araştırmacılar, Formica fusca olarak bilinen türlere ait 70 karıncayı tümörlü ve tümörsüz farelerden alınan idrar örneklerine maruz bıraktı. Üç denemeden sonra karıncalar, sağlıklı farelerin idrar kokusu ile tümör taşıyan farelerin idrar kokusu arasındaki farkı anlayabildi.

Araştırmacılar bunun karıncaların çok hassas bir koku alma sistemine sahip olmasından kaynaklandığını söylüyor. Profesör d'Ettorre şöyle konuştu:
"Onları belirli bir kokuyu - kanseri - bir ödülle ilişkilendirmek için çağrışımsal öğrenme ile eğittik ve çok az denemeden sonra ilişkiyi öğrendiler. Karıncaların, sağlıklı farelerin idrarını tümör taşıyan farelerin idrarından ayırt edebildiğini gösterdik. Bu, kültürlenmiş kanser hücrelerini kullanmaktan çok gerçek hayattaki bir duruma benzer. Karıncaların ne kadar verimli ve güvenilir olduğuna şaşırdık." Araştırmacılar şimdi karıncaların aynı şeyi insan idrarı için yapıp yapamayacaklarını görmek istiyorlar.”

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