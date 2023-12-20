Karışık turşu nasıl yapılır?

Malzemeler

8 tane acur

5 tane salatalık

4 tane yeşil domates

4 tane havuç

10 tane yeşil biber

5 tane kelek

2 baş sarımsak

2 su bardağı üzüm sirkesi

2 çay kaşığı limon tuzu yada 2 limon

4 yemek kaşığı kaya tuzu

Hazırlanışı

Sebzeleri bol suda yıkayın.

Bütün bütün ya da doğranarak sebzeleri hazırlayın.

Kavanozun altına, ortasına ve üstüne sarımsak ekleyin.

Turşuluk sebzeleri karışık olarak doldurun.

2 litrelik her kavanoz için 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı üzüm sirkesi ekleyin. Üzerine su doldurun.

Kavanozun ağız kısımlarını kurulayın. 2 geri 1 ileri hareketle kapağı kapatın. Işık almayan, serin bir yerde bekletin. 10 gün sonra karışık turşu hazır olacaktır.

Afiyet olsun...