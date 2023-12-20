Karışık turşu nasıl yapılır?

Kaynak: Haber Merkezi
Karışık turşu nasıl yapılır?
İşte karışık turşu tarifi...

Karışık turşu nasıl yapılır?

Malzemeler

8 tane acur
5 tane salatalık
4 tane yeşil domates
4 tane havuç
10 tane yeşil biber
5 tane kelek
2 baş sarımsak
2 su bardağı üzüm sirkesi
2 çay kaşığı limon tuzu yada 2 limon
4 yemek kaşığı kaya tuzu

Hazırlanışı

Sebzeleri bol suda yıkayın.
Bütün bütün ya da doğranarak sebzeleri hazırlayın.
Kavanozun altına, ortasına ve üstüne sarımsak ekleyin.
Turşuluk sebzeleri karışık olarak doldurun.
2 litrelik her kavanoz için 2 yemek kaşığı kaya tuzu, 1 çay kaşığı limon tuzu, 1 su bardağı üzüm sirkesi ekleyin. Üzerine su doldurun.
Kavanozun ağız kısımlarını kurulayın. 2 geri 1 ileri hareketle kapağı kapatın. Işık almayan, serin bir yerde bekletin. 10 gün sonra karışık turşu hazır olacaktır.

Afiyet olsun...

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