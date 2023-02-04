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Bursa'da karısına 5 kurşun sıktı 

Bursa’da bir kişi, boşanma aşamasındaki eşini konuşmak için gittiği evinde 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı.

Haber Giriş: 4 Şubat 2023 Cumartesi - 11:53
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Karısına 5 kurşun sıktı 

Bursa'da karısına 5 kurşun sıktı 
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İHA'nın haberine göre, olay, dün gece saat 04.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cengiz A., boşanma aşamasındaki eşi Tuba A.'nın (40) evine gece geç saatlerde gitti. 

Boşanma aşamasındaki çift, evde bir süre konuştuktan sonra tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken koca Cengiz A. yanında getirdiği silah ile boşanma aşamasındaki eşi Tuba A.'ya kurşun yağdırdı. 

Kurşunların hedefi olan Tuba A., kanlar içerisinde yere yığılırken Cengiz A. ise bölgeden hızla uzaklaşarak kaçtı. Komşuların silah seslerini duyması üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 

Olay yerine gelen ekipler eve girdiğinde Tuba A'.nın yerde kanlar içerisinde yattığını gördü. Sağlık ekipleri Tuba A.’ya olay yerinde yaptığı ilk müdahalesinin ardından Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırdı. Öte yandan, ağır yaralan Tuba A.'nın vücuduna 5 kurşun girdiği ve durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

 

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