Karısını kurtarmak için dev köpekbalığıyla boğuştu. Dünya fedakar kocayı konuşuyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karısını kurtarmak için dev köpekbalığıyla boğuştu. Dünya fedakar kocayı konuşuyor

Kanadalı 55 yaşındaki Nathalie Ross, Karayipler'de tatil yaptığı sırada köpek balığı saldırısına uğradı. Bel mesafesindeki derinlikte köpek balığının korkunç saldırısına uğrayan kadın, iki elini kaybetti. Kadının hayatını, köpek balığı ile eşinin arasına giren kocası kurtardı.

Kanadalı turist Nathalie Ross, Turks ve Caicos Adaları'nda köpekbalığı saldırısına uğradı. Cesur kocası eşini kurtardı.

Karayipler'deki Turks ve Caicos Adaları'na tatil için giden Kanadalı çift, korkunç bir olayla karşılaştı. 55 yaşındaki Nathalie Ross, Thompson Koyu'ndaki plajda köpekbalığı saldırısına maruz kaldı.

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Bel hizasındaki derinlikte yüzerken, köpekbalığı Ross'un bir elini bileğinden, diğer elini ise kolunun ön kısmından itibaren koparmasına neden oldu. Olay anında sahilde yapılan ilk yardımın ardından, yaralı kadın hastaneye kaldırıldı ve yaralı bacağı kurtarıldı.

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Ross'un saldırıya uğradığı sırada köpekbalığının fotoğraflarını çekmeye çalıştığı iddia edilmişti, ancak görgü tanıkları bu iddiayı yalanladı. Cesur kocası, yaklaşık 2 metre boyundaki köpekbalığıyla boğuşarak eşini kıyıya çekti ve kanamayı durdurmaya çalıştı.

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Olayın ardından Ross’un kanlar içinde yattığı görüldü ve çevredekiler panikle ilk yardım müdahalesinde bulundu.

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Kocasının bu kahramanca hareketi, Ross'un hayatını kurtardı. Kayınbiraderi, denizde olan cesur adamın karısını köpekbalığından kurtardığını belirtti ve Ross'un tedavi için hava ambulansıyla Kanada'ya geri gönderildiğini açıkladı. Ross için bir bağış kampanyası başlatıldı.

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