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Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı

Yozgat'ta eşiyle boşanma aşamasındaki M.T., karısını bıçaklayarak öldürdü, kaynanasını da yaraladı.

Haber Giriş: 28 Mart 2023 Salı - 15:48
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Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı

Karısını öldürdü kaynanasını yaraladı
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İHA'nın haberine göre, olay Şeyh Osman Mahallesi Fırat Çakıroğlu Caddesi'nde meydana geldi. 3 çocuğuyla ailesinin evinde yaşayan boşanma aşamasındaki karısı Rabia.T. ile M.T. arasında tartışma çıktı. 

Tartışmada M.T., karısı Rabia T.'yi ve kaynanası G.G.'yi bıçakladıktan sonra kaçtı. Komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Rabia.T.'nin öldüğünü belirlerken, G.G. ise Yozgat Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak ameliyata alındı.

Rabia.T.'nin ölüm haberini alan yakınları sinir krizi geçirdi. Olay yerinden kaçan M.T. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalanırken, Rabia.T.’nin cenazesi otopsi için Yozgat Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

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