Karısını öldüren bekçi intihar etti

Ankara’nın Mamak ilçesinde çarşı mahalle bekçisi eşini öldürdükten sonra intihar etti.

KAYNAK: İHA
Karısını öldüren bekçi intihar etti

İHA'nın haberine göre, olay gece saatlerinde Mamak ilçesi Natoyolu Caddesi üzerinde bulunan 35 numaralı apartmanda meydana geldi. Vatandaşların silah sesi duyması ve ihbarda bulunması üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler A.N.K. ve İ.Ö.K.’nin cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yerinde yapılan ilk incelemeye göre çarşı mahalle bekçisi İ.Ö.K.'nin, eşi A.N.K.’yi tabancası ile öldürdükten sonra intihar ettiği anlaşıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

aw085400-01.jpg

aw085400-02.jpg

aw085400-03.jpg

aw085400-04-001.jpg

Öne Çıkanlar
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Türk Telekom her ay sessiz sedasız vatandaşın 650 milyon lirasını almakla kalmamış!
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Kenan İmirzalıoğlu Sinem Kobal'ı aldattı mı? Kenan İmirzalıoğlu neden gündem oldu?
Milli ara ve Hakan Yakın
Milli ara ve Hakan Yakın
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
Koskoca market zinciri çürümüş meyveleri indirimle satıyor. Vicdanınız kurusun
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
MasterChef All Star 161. bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star’a kim veda edecek?
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Toprağa baktı mı yer altında ne var ne yok gören Şener Üşümezsoy açıkladı. Türkiye Gazze'deki hazineden nasıl dışarı atılıyor
Son Haberler
Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar Magazin
Yasemin Şefkatli'den karnı burnunda pozlar
Çıbanları iyileştiren mucize ot ortaya çıktı Şifalı Bitkiler
Çıbanları iyileştiren mucize ot ortaya çıktı
Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan 5 kişi yakalandı Dünya
Aden Körfezi'nde bir gemiyi ele geçirmeye çalışan 5 kişi yakalandı
İstanbul ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu Gündem
İstanbul ve Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu
5 bin TL'lik ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu. Çalışan emekliler de alacak Ekonomi
5 bin TL'lik ikramiyenin ödeneceği tarih belli oldu. Çalışan emekliler de alacak
Gözüne kuş girdi. Kendi kendine video çekerken bir anda saldırdı Dünya
Gözüne kuş girdi. Kendi kendine video çekerken bir anda saldırdı
Hakkari'de 100 aranan şahıs yakalandı Gündem
Hakkari'de 100 aranan şahıs yakalandı