Karısını öptüğü için ceza yedi

Uluslararası Bisiklet Birliği, Julien Bernard'a "yarış sırasında uygunsuz davranış ve bisiklet imajına zarar verme" nedeniyle para cezası verdi.

Gevrey'den Chambertin'e kadar uzanan Tour de France zamana karşı yarışında Fransız sporcu, tüm arkadaşlarıyla birlikte bitiş çizgisinde kendisini bekleyen eşi ve oğlunu öpmek için durdu.

Başarısını karısını ve çocuğunu öperek kutlayan Bernard, bu hareketinden dolayı 205 avroya tekabül eden 200 İsviçre frangı para cezasına çarptırıldı. Ceza bizzat Fransız bisikletçi tarafından X adlı sosyal medya platformu üzerinden paylaştığı "Sporun imajına zarar verdiğim için UCI'den özür dilerim, ancak böyle anları yaşamak için her gün 200 frank ödemekten memnuniyet duyarım" mesajıyla duyurdu.