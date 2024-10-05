Karısını sokak ortasında öldürüp intihar etti. Toplum çıldırmış olmalı...

Türkiye'de yaşamak insanların psikolojisini bozuyor. Geçim derdi ve stres insanları barut fıçısına çeviriyor. Son olarak Diyarbakır'da işlenen bir cinayet abaca sebebi neydi sorusunu akıllara getirdi.

Merkez Sur ilçesi Süleyman Nazif Mahallesi Melik Ahmet Caddesi'nde uzman çavuş Muhammed Recai Işık, eşi Bedriye Işık'a, silahlı saldırıda bulunduktan sonra intihar etti.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde ikisinin de hayatını kaybettiğini belirledi.

Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Morgu'na götürüldü.