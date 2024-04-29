Karısını tüfekle öldürüp intihar etti

İddiaya göre, hurdacılık yaparak yaşamını sağlayan Hamza Demirkıran (24), henüz belirlenemeyen nedenden ötürü eşi ve biri 18 aylık diğeri ise 4 yaşındaki 2 çocuğunun annesi Buse Demirkıran’ı başından tüfekle vurarak öldürdü.

Öfkeli genç ardından apartmanın çatısına çıkarak aynı tüfekle intihar etti. Silah seslerinin duyulmasıyla çevredeki vatandaşlar durumu 112 ekibine bildirdi..

İhbar üzerine sevk edilen sağlık ekipleri çiftin hayatını kaybettiğini bildirdi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik tedbirleri alırken, savcının değerlendirmelerin ardından cenazeler Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Acı olay sonrasında konuşan amcaoğlu Nurullah Demirkan, “Hamza’nın psikolojisi bozuktu, tedavi görüyordu.

Eline tüfeği alıp yatak odasına gidiyor ve hanımını öldürüyor. Daha sonra yukarıya çıkarak kendisini öldürüyor” ifadelerini kullandı.