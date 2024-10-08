Karısının intihar ettiğini gören yaşlı adam intihara kalkıştı

Kaynak: İHA
Karısının intihar ettiğini gören yaşlı adam intihara kalkıştı

İstanbul Fatih'te eşiyle tartışan adam eve geldiğinde eşinin canına kıydığını görünce olayın şoku ile intihara kalkıştı. Yaşlı adam hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 21.30'da Fatih'te Yeşil Tekke Sokak üzerindeki bir binada gerçekleşti. Aktarılanlara göre karı koca olan Turgut M. ve Dilber M. o günün sabahında tartıştı. Tartışmadan sonra evden çıkan Turgut M. akşam eve geldiğinde eşini evde kendisini asmış halde buldu. Yaşadığı olay sonrası şok geçiren Turgut M. bu durum üzerine intihara kalkıştı. Daireden gelen sesler üzerine komşular polis ve sağlık ekiplerine aradı. Olay yerine gelen ekipler, yaralı halde bulunan Turgut M.'yi ambulansla hastaneye sevk etti.

Evde yapılan İncelemelerin sonrasında Dilber M.'nin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderilirken olayla ilgili soruşturma açıldı.

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