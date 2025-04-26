Karısının yasını yaşayamadan öldü

Kaza, Ulubey ilçesi Kardeşler Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde meydana geldi. İhsan Bayram'ın (81) kullandığı patpat, kontrolden çıkarak ağaca çarptı. Kazada ağır yaralanan eşi Ayşe Bayram (81), kaldırıldığı Ulubey Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. İhsan Bayram ise olaydan yaklaşık 7 saat sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede vefat etti.

Hayatını kaybeden İhsan ve Ayşe Bayram çifti için Kardeşler Mahallesi Okul Yanı mevkisinde cenaze töreni düzenlendi. Törende, çiftin oğlu Korgan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Bayram ile yakınları taziyeleri kabul etti.

Bayram çiftinin cenazeleri, kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanında yan yana defnedildi. Cenaze törenine Ulubey Kaymakamı Esra Demirtaş, Korgan Kaymakamı Kerem Tunçer, Ulubey Belediye Başkanı İsa Türkcan, İl Tarım ve Orman Müdürü Kemal Yılmaz ile çok sayıda vatandaş katıldı.