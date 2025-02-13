Karısıyla tartıştı, kayınvalidesinin evini yaktı

Düzenleme: Kaynak: İHA

Aksaray'da eşiyle tartışan adam, eşinin kendisinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gittiği sırada kayınvalidesinin evine giderek daireyi ateşe verdi.

Olay, Meydan Mahallesi Şehit Ethem Sancar Sokak Tokoğlu Sitesi B Blok giriş kattaki gerçekleşti. Aktarılan bilgilere S.D. ve karısı H.D. aralarındaki bir konu nedeniyle tartıştı.

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Tartışmanın büyümesi üzerine H.D. isimli kadın eşinden şikayetçi olmak üzere polis merkezine gitti. Kızgın adam bunun üzerine kayınvalidesi F.H.'nin evine giderek odada asılı olan çamaşırlığı ateşe verdi. Ardından evden kaçtı.

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Yangın kısa sürede halı ve dolaba da sıçradı. Yangını fark eden apartman sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Yapılan ihbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, İl Acil Afet Durum (AFAD) ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Eve gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede büyümeden kontrol altına aldı. Polis ise kaçan şahsın peşine düştü.

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