Karıştığı kazadan kaçarken polis otosuna çarptı. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu

Kaynak: İHA
Karıştığı kazadan kaçarken polis otosuna çarptı. Yağmurdan kaçarken doluya tutuldu
Edirne’de karıştığı kazadan kaçmaya çalışırken jandarma ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü polis otosuna çarptı.

Edirne’nin Enez istikametinden Keşan’a seyir halinde giden M.T. (65)’nin kullandığı 34 KSC 26 plakalı panelvan, bir kazaya karıştı. Sürücü, kazadan sonra aracıyla kaçtı.

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POLİS OTOSUNA ÇARPTI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaçan aracı takibe alan jandarma ekiplerinin dur ihtarlarına uymayan sürücü, Enez Kavşağı yakınlarına geldiği esnada, önünde giden Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ait polis otosuna çarptıktan sonra son anda durdu.

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ARAÇTA SUÇ UNSURUNA RASTLANMADI

Jandarma ekipleri M.T.’yi araçtan çıkardı. Hafif yaralanan sürücü, Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.Panelvan araçta arama yapan jandarma ekipleri herhangi bir suç unsuruna rastlamadı. Ekipler kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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