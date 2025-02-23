Karla mücadelede zorlu mesai

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karla mücadelede zorlu mesai

Muş’ta etkili şekilde yağan kar yağışı hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Yer yer 3 metreyi bulan kar kalınlığında kapan yollar ekiplere zor onlar yaşatıyor. Çığ tehlikesine kar yolları açmaya çalışan ekipler karla kapanan 44 köy ve mezrayı açmaya çalışıyorlar.

Muş İl Özel İdaresi ekipleri, köy ve mezra yollarını ulaşıma açık tutmak için çalışmalarına devam ederken, şu ana kadar 118 köy ve bunlara bağlı mezra yolları ulaşıma açıldı. Halen kapalı olan 44 köy ve mezra yolunun açılması için çalışmalar sürüyor. Özellikle yüksek rakımlı bölgelerde karın iş makinelerinin geçişini dahi zorlaştırdığı belirtilirken, ekipler, vatandaşların mağdur olmaması için zorlu hava koşullarına rağmen yoğun mesai harcıyor.

Yetkililer, köy yollarında kar ve tipi nedeniyle zaman zaman yeniden kapanmaların yaşandığını belirterek, sürücülere dikkatli olmaları ve zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

İl Özel İdaresi Ekip Şefi Kamil Yentür, "İl Özel İdaresi ekipleri olarak kapalı köy ve mezra yollarımızı ulaşıma açmaya çalışıyoruz. Yer yer 2-3 metreyi bulan kar kalınlığıyla karşılaşıyoruz. Çığ tehlikesi korkusu altında çalışmaya devam ediyoruz" dedi.

Karla mücadelede zorlu mesai

Karla mücadelede zorlu mesai

Karla mücadelede zorlu mesai

Karla mücadelede zorlu mesai

Karla mücadelede zorlu mesai

Karla mücadelede zorlu mesai

Karla mücadelede zorlu mesai

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