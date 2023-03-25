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Deprem sonrası korkutan görüntüler. Karlar eriyince ortaya çıktı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesindeki Akdağ Dağı'nda, depremlerde oluşan yarık ve çökmeler karların erimesiyle ortaya çıktı.

Haber Giriş: 25 Mart 2023 Cumartesi - 05:02
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Karlar eriyince ortaya çıktı: Deprem sonrası korkutan görüntüler

Deprem sonrası korkutan görüntüler. Karlar eriyince ortaya çıktı
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Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremler Çelikhan ilçesinde de can kaybına ve hasara yol açtı.

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 2

İlçeyi çevreleyen Akdağ Dağı'nda, depremler nedeniyle kilometrelerce uzunlukta yarıklar oluştu, yer yer de çökmeler meydana geldi.

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 3

AA’nın haberine göre; dağdaki karların erimesiyle ortaya çıkan ve depremin büyüklüğünü gözler önüne seren yarıklar ve çökmeler, görüntülendi.

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 4

Bölge sakinlerinden Ali Günay, 6 Şubat'ta büyük bir felaket yaşadıklarını söyledi. Deprem anında dağlardan gürültü geldiğini belirten Günay, "Çatıların yıkılması ve dağlardan ses geldiğini duyduk ve sabah uyandığımızda dağların yarıldığını gördük. Dağların bazı yerlerinde çökme bazı yerlerinde de yükselme var. Dağlarda kilometrelerce uzunlukta çatlaklar ve yarılmalar oluştu. Dağlardaki yarıklar ilçe merkezinden çok rahat görülüyor." diye konuştu.

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 5
Günay, yarıkların Adıyaman girişinden başlayıp 2 bin 600 rakımlı dağın tepesine kadar uzandığını kaydetti.

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 6
Yarılan dağın depremin etkisini gözler önüne serdiğini anlatan Günay, şöyle devam etti:

"Dağlardan gelen ses ikinci depreme kadar dinmedi. Rüzgar esintisine benzer derinden sesler geliyordu. Zaten kar da vardı ve deprem sırasında elektrik kesildi. Korku yaşadık. Allah bu korkuyu kimseye yaşatmasın. Depremde çatılarımız yıkıldı."

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 7

Gelir kaynakları olan çatılardaki tütünlerin de selde zarar gördüğünü belirten Günay, "Hem tarım arazileri hem de tarlaların kenarındaki duvarlarda hasar oluştu. Tarlalardan kayan toprakları tekrar doldurmak zorunda kalacağız. Hem maddi hem de manevi zarara uğradık." ifadelerini kullandı.

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 8

Ali Yıldız ise depremde Adıyaman'daki evlerinin yıkıldığını ve Çelikhan ilçesine taşındığını söyleyerek, "Karşıda görülen dağdan da belli oluyor ki oluşan yarıklar ve çatlaklar depremin etkisini gözler önüne seriyor. Çatlakların uzunluğu çok fazla. Bazı dağlarda çökme bazılarında da yükselme var." dedi.

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 9

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 10

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 11

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 12

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 13

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 13

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 14

Karlar eriyince ortaya çıktı: Akdağ Dağı'nda deprem sonrası korkutan görüntüler 15

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