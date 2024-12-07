Karlı arazide kaçak göçmenlere şok baskın

Erzurum İl Jandarma Komutanlığına ekipleri bir şahsın TikTok adlı sosyal medya platformunda Erzurum’da kaçak göçmenleri taşıdığına dair video paylaştı. Hemen harekete geçen jandarma ekipleri videoyu paylaşan şahsın kimlik bilgilerini tespit etti.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen ve kimliği tespit edilen şahısla ilgili Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü (GKİT) ile Tortum İlçe Jandarma Komutanlığınca Tortum ilçesinde operasyon düzenlendi.

Operasyon neticesinde Afganistan uyruklu kaçak göçmen ile sosyal medya üzerinden paylaşım yapan şahsın da aralarında bulunduğu 3 organizatör yakalandı.

Yakalanan kaçak göçmenler, idari işlemlerin tamamlanmasını müteakip Aşkale Geri Gönderme Merkezi’ne teslim edilirken, 3 organizatör ise Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile gözaltına alındı.

Organizatörlerin Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edileceği belirtildi.