Karlı dağ manzarasında denize girdiler. Sıcak havayı fırsat bilen turistler sahillere akın etti

Manavgat'ta güneşin keyfini süren tatilciler, Toros Dağları’nın etkileyici manzarası altında denizin serin sularına daldılar. Yeni sezon için hazırlıklarını yapan plaj işletmelerinde güneşlenerek vakit geçirdiler.

Side’de tatil yapan çoğunlukla Avrupalı turistler, güneşli havayı bir fırsat olarak görüp eğlenceli vakit geçirdiler. Aileleriyle birlikte plaja gelenler hem yürüyüş yaptılar hem de güneşlendiler.

Hava sıcaklığı 19, deniz suyu sıcaklığı ise 18 derece ölçülen Side’de, tatilciler karla kaplı Toros Dağları’nın muhteşem manzarası eşliğinde denize girerek keyifli anlar yaşadılar.

Bayram tatili öncesinde, yeni sezon hazırlıkları hız kesmeden devam eden turizm bölgesinde, işletmeler plajları düzenlemeye devam ettiler.