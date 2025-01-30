Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Hakkari’nin Ağaçdibi köyünde besiciler yaz mevsiminde yüksek dağlara hayvanlar için istifledikleri otları kızaklarla taşıyor. Besiciler yetkililerden yaylalara yol yapmalarını istiyor.

Hakkari merkez Ağaçdibi köyünde hayvan sahipleri, yaz mevsiminde yüksek dağlara hayvanları için istifledikleri otları, kışın zorlu bir yolculukla kızaklarla taşıyor. Köylüler, otları daha rahat taşımak için köye 4 kilometre mesafedeki yüksek bir alanda topluyor.

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Kış mevsiminde yağan karla birlikte otlar kızaklara yüklenip, köye indiriliyor. 2 bin 500 rakımlı dağda topladıkları ot balyalarını kızaklarla taşıyan köylülerin zorlu yolcuğuna DHA ekibi de eşlik edip, o anları dron ile görüntüledi.

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

'4 KİLOMETRE YÜRÜYÜP, ULAŞABİLİYORUZ'

Ağaçdibi Köyü Muhtarı Ramazan Adıyaman, 50 yıl önce yerleştikleri köylerinde tarım ve hayvancılık yaparak geçimlerini sağladıklarını belirterek, "Yaz aylarında yüksek dağlarda hayvanlarımız için istiflenen otları kışın köye yakın bölgeye kızakla taşıyoruz. Ot balyalarının olduğu dağlık alana 4 kilometre yürüyüp, ulaşıyoruz. Otları, kızakla yer yer 1 metreyi bulan karda yürüyerek indiriyoruz. Çok zor ve zahmetli bir iş. Havanın güzel olduğu günlerde köylüler toplu bir şekilde gidip kızakla ot taşıyor" dedi.

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Köy sakinlerinden Halit Aslan ise Hakkari'de kış şartlarının zorlu geçtiğinden dolayı dağlarda topladıkları otları ancak kızak üzerinde köylere indirebildiklerini belirterek, yetkililerden yaylalarına yol yapmalarını istedi.

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

Karlı dağlarda zorlu yolculuk

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