Karlı havalarda mutlaka bunları yapın

ÇİĞ BADEM

Tam bir potasyum deposu olan çiğ badem, içindeki bu potasyum sayesinde kanımızın temizlenmesini, damarlarımızın rahatlamasını sağlıyor. Damarlar üzerindeki baskı hafiflediğinde de tahmin edebileceğiniz gibi kan, akışını hızlandırma şansı buluyor. Kan dolaşımının hızlanması demek, bizim içten içe daha çok ısınabileceğimiz anlamına geliyor. Dolayısıyla her gün çiğ badem yemek, oldukça doğru bir alternatif oluyor.

BAL

Annelerimizin çocukluğumuzdan beri her hasta olduğumuzda ilk başvurduğu yiyecek oysa, bir bildikleri var demektir. Tabii ki şimdi uzun uzun balın tüm faydalarından söz etmeyeceğiz ama vücudumuzu nasıl da ısıttığından da bahsetmeden geçmeyeceğiz. Kendisi, kanın temizlenmesine destek veren besinlerden biri. Antimikrobiyal özellikleri sayesinde vücudumuzdan yabancı maddeleri uzaklaştırabilen bal, damarların rahatlamasını, dolayısıyla kanın da hızlı bir şekilde akmasını sağlıyor. Kan dolaşımının hızlanmasıysa bize sıcaklık olarak geri dönüyor.

PEKMEZ

En az bal kadar kışa yakışan bir diğer yiyecek de pekmez. Tahinle ayrı düşünülemeyecek kadar yakışan pekmez, türünden türüne etkileri değişiklik gösterebilse de kan yapıcı bir özelliğe sahip. Karaciğerin sağlıklı bir şekilde işleyişine devam etmesini de sağlayan pekmez, kanımızın hem çoğalmasına hem de dolaşımının hızlanmasına ön ayak olan besin kaynaklarından biri. Sözün kısası, onun değerini şu andan itibaren daha çok bilmenizin zamanı geldi.

YER FISTIĞI

Fıstık ezmesinin kalbimizdeki yeri ayrı ama bu kez ondan değil doğrudan yer fıstığından faydalanalım diyoruz. Rafine şekerden uzak, olabildiğince doğal yetiştirilmiş yer fıstıklarını alın ve kabuklarından ayırıp hiçbir işleme sokmadan afiyetle yiyin. Çünkü yer fıstığının içinde C ve B grubu vitaminler bulunuyor. B vitamininin kan şekerini dengeleyici özelliği bir yana, C vitaminin antioksidan özelliği de işin içine girince yer fıstığı da en masum haliyle hep elimizin altında bulundurmak istediklerimizden oluyor.

TARÇIN

Tarçının adını duyunca bile aklına sıcacık içecekler, kış ve soğuk havalar gelenler, yalnız değilsiniz. Hem de hiç. Tarçını kış aylarında içeceklerden yiyeceklere her şeyde daha çok kullanmamızın nedeni aslında sadece nefis tadı ve aroması değil. Tarçın ısıtıcı özelliği bulunan bir yiyecek aynı zamanda. Bunu da kanın akışını hızlandırma özelliğine borçludur. Vücuda düzenli olarak alınan tarçın, kanın incelmesine ve bu sayede kan akışının hızlanmasına olanak sağlar. Daha hızlı ısınan kan da bize daha sıcak bir vücut ısısı... Bu yüzden siz siz olun, kış aylarında tarçınla olan ilişkinizi güçlü tutun. Bunu dilerseniz çubuk tarçın dilerseniz de toz tarçın kullanarak yapabilirsiniz, tercih sizin.

ZENCEFİL

Tıpkı tarçın gibi zencefil de kışın, özellikle de gribe, nezleye yakalanınca aklımıza gelen, hemen balla karıştırıp bitmek bilmeyen öksürüklerden kurtulmaya çalıştığımız nefis bir besin. Üstelik sadece hastalıklarla mücadelemizde yanımızda olmuyor, aynı zamanda içimizi ısıtmak için de elinden geleni ardına koymuyor. Hipotermi olarak anılan, vücudun normal kabul edilen 37 santigrat derece sıcaklık seviyesinden 35 santigrat derece sıcaklığın bile altına düşmesi durumunda kendini gösteren rahatsızlıkla mücadele edebiliyor, vücut sıcaklığının normal seviyelere yükselmesine destek oluyor.

KAKAO

Kakaonun içinde bulunan flavanoidler kan dolaşımını hızlandırma konusunda vücuda destek oluyor ve daha hızlı bir şekilde damarlarımızda gezen kan da haliyle içimizin ısınmasını sağlıyor. Ama kakaoyu bol yağlı sütlerle, kremalarla ve fazla miktarda rafine şekerle kullanmak pek de doğru bir seçenek değil.

Bu yüzden kakao ile klasik bir sıcak çikolata yapmak yerine onu yine az yağlı süt ve tercihe göre balla karıştırarak tüketmeniz daha doğru bir alternatif sayılıyor. Dilerseniz kakaonun bu özelliğinden faydalanmak için kakao oranı yüksek bitter çikolatalardan tüketebilir ya da kakaoyu, çiğ badem, bal ve muz gibi sağlıklı yiyeceklerle bir araya getirip blenderdan geçirerek kendinize nefis tatlılar yapabilirsiniz.

KURU BAKLAGİLLER

Türünden türüne değişiklik gösterse de baklagillerin içinde bolca protein, kalsiyum, demir, magnezyum, folik asit, B ve E vitaminleri bulunuyor. Tüm bunlar bir de posalı yapısıyla bir araya geldiğinde kanımızın daha sağlıklı bir şekilde damarlarımızda dolaşmasını sağlıyor. Bu nedenle kış aylarında kuru fasulye, nohut, mercimek gibi kuru baklagilleri daha çok tüketmemiz de büyük önem taşıyor.

ACI BİBER

Hani bazen çok fazla acı biber yersiniz de içiniz yanmaya başlar ya... İşte onun tek nedeni biberlerin acı olması değil aslında. Acı biber, içindeki kapsaisin adlı bileşeniyle kandaki toksinleri temizleme konusunda tam bir uzman. Düzenli olarak tüketildiğinde de bu durumu kalıcı hale getirebiliyor, kan temizlenmiş olması nedeniyle damarlarda daha hızlı dolaşma imkanı buluyor.