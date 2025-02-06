Karlı yolda 15 metreden uçtu! 5 kişi yaralandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde yağan kar kazaya neden oldu. Tabiat Parkı Şelalesine gitmekte olan bir sürücü kullandığı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek 15 metre yükseklikten uçtu. Kazada 5 kişi yaralandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesi olduğu öğrenildi.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Muradiyesarnıç Mahallesi'nde meydana geldi. Suuçtu Tabiat Parkı ve Şelalesi'ne gitmekte olan Mehmet A. (33) yönetimindeki 16 EFA 32 plakalı cip, yoğun kar nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu 15 metre yükseklikten şarampole uçtu. Kazada sürücü ile cipteki Ayşegül A. (28), Tarık Mete A. (2), Özgül K. (56) ve Mustafa K. (56) yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, kaza yerine gelen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Mustafa K.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Karlı yolda 15 metreden uçtu! 5 kişi yaralandı

Karlı yolda 15 metreden uçtu! 5 kişi yaralandı

Karlı yolda 15 metreden uçtu! 5 kişi yaralandı

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