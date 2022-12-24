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Karlıova- Erzurum kara yolunda yoğun sis

Bingöl’de Karlıova- Erzurum kara yolunda yoğun sis etkili oldu. Yoğun sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 11:32
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Karlıova- Erzurum kara yolunda yoğun sis etkili oldu

Karlıova- Erzurum kara yolunda yoğun sis
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Bingöl’ün Karlıova ilçesi ile Erzurum kara yolunda yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.

Hava sıcaklığının 2-3 derecelerde hissedildiği Karlıova ilçesinin yüksek tepelerinde sis hakim oldu. Sis yoğunluğu, Karlıova-Erzurum kara yolu Çat mevkisinde görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle sürücüler ilerlemekte zorlanırken, bölgedeki sis yoğunluğunun gün boyu sürmesi tahmin ediliyor.

 

(Kaynak: İHA)

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