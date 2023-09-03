'Karma eğitim' tartışmalarına Diyanet de katıldı

Son günlerde tartışma konusu olan karma eğitime Diyanet de katıldı. Fetva yayınlayan Diyanet, “İslam’ın öngördüğü mahremiyet ve tesettür gibi dini hassasiyetlere riayet edilerek erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ortamda eğitim görmesi mümkündür” dedi.

'Karma eğitim' tartışmalarına Diyanet de katıldı

Cumhuriyet.com.tr'den Mehmet Oflaz'ın haberinde yer alan bilgilere göre; Diyanet İşleri Başkanlığı’nın (DİB) dini konulardaki en yüksek karar ve danışma organı olan Din İşleri Yüksek Kurulu, bu kez ‘karma eğitim’ için bir soruya yanıt verdi. Kurul, internet üzerinden yöneltilen "kadın ve erkeğin bir arada eğitim görmesi haram mıdır” sorusunu yanıtladı.

Yanıt olarak, “Müslüman erkek ve kadınların mahremiyet ve tesettür kurallarına riayet etmesi dini bir gerekliliktir. Buna göre İslam’ın öngördüğü mahremiyet ve tesettür gibi dini hassasiyetlere riayet edilerek erkek ve kadınların bir arada bulunduğu ortamda eğitim görmesi mümkündür” denildi.

NE OLMUŞTU?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’in ‘kız okulları’ açıklamasının ardından gerici STK’ler ‘karma eğitim’in kaldırılması için imza kampanyası başlattı.

HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, “Karma eğitimin devam ettiği okullarda gençler birbirini taciz edebilir” dedi.

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