Yaz aylarını geride bıraktığımız şu günlerde kış mevsiminin sebze ve meyveleri de tezgahlarda yerini almaya başladı. Pek çok kişinin kokusundan hazmetmese de karnabahar sağlığa faydalı bir kış sebzesidir. Peki, karnabahar faydaları neler? Karnabahar neye iyi gelir?

KARNABAHAR FAYDALARI NELER?

- Karnabahar, içerdiği potasyumla kan basıncını dengeler, antioksidanlar ve anti-inflamatuar etki gösteren etken maddelerle kalp-damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.

- Günümüzde diyabet olan kişi sayısı hızla artıyor. Diyabet hastalığına karşı etkili olduğu bilinen karnabahar, tedavi sürecinde de öne çıkan bir sebze. Özellikle yüksek lif içeriği kan şekerini dengelemeye yardımcı olur.

- Stresli ve yoğun bir çalışma temposuna sahip olanlar için karnabahar vazgeçilmez bir besin. İşte A, C ve B vitaminleri ile kalsiyum, potasyum, fosfor, fosfat ve demir zengini olan bu sebze zihni dinlendirir, sinir sistemini güçlendirir.

- Vitamin ve mineral deposu olan bu kış sebzesi, indol-3 karbonal ve sulfaran ile içerdiği birçok antioksidanla vücutta oksidatif stresi azaltarak birçok kanser türüne karşı koruyucu özellik gösterir.

- Yüksek lifli yapısı kronik kabızlıkla savaşmada ilaç gibidir. Bu etkisinden yararlanmak için mutlaka haftada iki, üç kez sofralarda yer bulmalı. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenleyerek kronik kabızlığın zemin hazırladığı kalın bağırsak kanseri riskini de düşürür.

- Kalsiyum deposu olan bu sebze, K vitamini açısından son derece zengin. Kemik sağlığı ve gelişimi için büyük katkı sağlar.

- Enfeksiyonlara karşı koruyucu özelliği bulunan karnabaharın yaprakları da bol miktarda E vitamini içerir. Buharda pişirerek tüketmeyle vitamin-mineral ve etken madde kayıpları en aza indirilerek karnabahardan en yüksek fayda sağlanabilir. Gut hastalığı olanların sınırlı tüketmesi gerekir.

- Hamilelik döneminde sofralarda özellikle yer verilmesi gereken karnabahar folik asit açısından da zengin. Anne karnında bebeğin sağlıklı büyümesine ve gelişmesine katkı sağlar.

- Karnabahar; karaciğer, böbrekler ve bağırsaklar olmak üzere 3 yoldan organizmanın toksinlerden arınmasını sağlayarak detoks etkisi gösterir. İçerdiği treonin ve kuersitrin maddeleri ülsere karşı koruyucu etki gösterir. Tüketim sonrası sindirim ve gaz şikayeti olanlar kimyon ekleyerek tüketirlerse bu etkisini azaltabilirler.

- Karnabahar düşük kalorili ve bol lifli bir besin olmasından dolayı diyet esnasında en çok tüketilmesi gereken sebzeler arasında yer alır. Uzun süre tokluk hissi verdiği gibi daha hızlı kilo verilmesine yardımcı olur. Karnabaharın 100 gramı ortalama 30 kaloridir. Diyet sırasında organizmanın ihtiyacı olan C vitamini, potasyum gibi vitamin ve mineralleri yüksek miktarda içerir.