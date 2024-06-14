Karne günü silahlı saldırıda öldürüldü

Alınan bilgiye göre silahlı saldırı, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Askerlik Şubesi Caddesi üzerinde gerçekleşti.

İddiaya göre yüzü maskeli 2 şahıs, Bedrettin T.’ye ait kuyumcu dükkanını yaylım ateşine tuttu. Gerçekleştirilen saldırıda Eyüp Advanlı ve Nurullah Tart adlı vatandaşlar yaşamını yitirdi.

KARNE GÜNÜ ÖLDÜRÜLDÜ

Saldırıda ölenlerden Nurullah Tart’ın Viranşehir Borsa İstanbul İlkokulunda beden eğitimi öğretmeni olduğu ortaya çıktı.

Karneleri dağıtan Tart’ın saldırı esnasında kuyumcu dükkanında olduğu ve mermilerin isabet etmesi sonucu yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Saldırıda hayatını kaybeden diğer vatandaş Eyüp Advanlı’nın ise Yaban kırsal Mahallesi muhtarı olduğu belirtildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.