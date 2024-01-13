Karneler ne zaman verilecek? Okullarda 1. dönem ne zaman bitiyor?

Milyonlarca öğrenci, yarıyıl tatilinin ne zaman başlayacağını merak etmeye devam ediyor. 2023-2024 eğitim öğretim yılı için yaklaşık 20 milyon öğrenci, birinci dönemin bitiş tarihini ve karnelerin ne zaman dağıtılacağını araştırılmayı sürdürüyor.

Yoğun geçen ders ve sınav programlarından sonra, öğrenciler 15 günlük tatil süresine girme heyecanı içinde.

KARNELER NE ZAMAN DAĞITILACAK?

Yarıyıl tatil dönemi, 22 Ocak 2024 tarihinde Pazartesi günü başlayıp, 2 Şubat 2024 tarihinde Cuma günü sona erecektir.

İKİNCİ DÖNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

İkinci dönem, 5 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağı bildirildi. Ayrıca 14 Haziran 2024 Cuma günü biteceğinin altı çizildi.

İKİNCİ DÖNEM ARA TATİLİ NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili, 8 Nisan 2024 Pazartesi ile 12 Nisan 2024 Cuma tarihleri arasında olacağının altı çizildi.

Bu bilgiler, öğrencilerin ve velilerin planlamalarını yapmaları için önemli tarihler olduğu biliniyor.