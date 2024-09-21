Karnına sapladığı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Kaynak: İHA
Karnına sapladığı bıçakla hastaneye kaldırıldı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde bir kişi, karnına sapladığı bıçakla hastaneye kaldırıldı. Yaralanan kişinin akli dengesinin yerinde olmadığı açıklandı.

Korkunç olay Alaylar İki Mahallesi 152308 Sokak üzerinde bulunan bir evde yaşandı.

Akli dengesi yerinde olmayan ve duymayan S.S., kız kardeşi ve yeğeni ile evde oturdukları sırada eline geçirdiği bıçak ile bir anda kendisini karnından bıçakladı.

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S.S.'yi o halde gören kız kardeşi 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan S.S. karnındaki bıçakla Seydişehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

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