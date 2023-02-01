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Doktorlar şokta! Tam 9 kilo

Sakarya'da 10 yıldır kilo zannettiği karnındaki şişkinliğin 9 kilogramlık kitle olduğunu trafik kazası geçirince öğrenen Emine Akbulut, sağlığına kavuşmanın sevincini yaşıyor.

Haber Giriş: 1 Şubat 2023 Çarşamba - 12:08
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Karnındaki şişliğin nedenini öğrenince şok oldu

Doktorlar şokta! Tam 9 kilo
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Yağcılar Mahallesi'nde 10 yıldır karnında şişlikle yaşayan biri engelli 3 çocuk annesi 61 yaşındaki Akbulut, ailecek gittikleri tatil dönüşü Kütahya'da trafik kazası geçirdi.

Hastaneye kaldırılan Akbulut'un çekilen filmlerinde karnında futbol topu büyüklüğünde kitleye rastlandı.
Kilo zannettiği şişliğin sol yumurtalığında büyüyen kitleden kaynaklandığını öğrenince şaşkınlık yaşayan Akbulut, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kadın Doğum Bölümüne başvurdu. Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Osman Köse tarafından ameliyat edilen Akbulut'un karnından 30 santimetre genişliğinde 9 kilogramlık iyi huylu kitle çıkarıldı.

"Karın yağlarımı aldıracağım diyordum. Meğerse kitleymiş"

Kısa sürede sağlığına kavuşan Akbulut, ailesinde de kilo problemi yaşandığı için 10 yıldır kendisini hep kilolu hissettiğini anlattı.
Dünyaya getirdiği 3 çocuktan sonra karnındaki şişliği normal algıladığını ancak kazadan sonra kitleyi öğrendiğini aktaran Akbulut, "Böyle bir şey görünce tabii şaşırdım. Yıllardır karnımın şişliğini kilodan sanıyordum, 'Param olsa bir gün gideceğim, karın yağlarımı aldıracağım.' diyordum. Meğerse kitleymiş. Şükür patolojiden güzel sonuçlar geldi, herhangi bir problem yok." dedi.

Akbulut, ameliyat sonrası kendisini rahat hissettiğini belirterek, "Çok rahatım, çok güzel nefes alıyorum, çok hafifledim, kendimi gençleşmiş hissediyorum. Çocuklarım, 'Anne çok gençleştin' diyor. Ben de eşime, 'Yandın, dolaptaki bütün kıyafetler bol geliyor, bundan sonrası sana kalmış' diyorum. Çok şükür Allah'ıma." ifadesini kullandı.

Doktor kontrolü konusunda çok ihmalkar olduğundan yakınan Akbulut, şunları kaydetti:

"En son 28 yıl önce sezaryenle doğum yaptım, bir daha kadın doğum doktoruna gitmiş değilim. Şikayetim olduğunda ufak tefek şeylerle geçiştirdim. 'Bugün, yarın giderim' dedim. O kitleyle ben 10 senedir yaşıyorum. Bazı arkadaşlar 'Kitlem 3-5 santimetre' diyor. Hiç ihmal etmeyin, hiç olmazsa şu an küçükken gidin, sağlık her şeyden önemli."

"Kadın doğum kontrollerinin düzenli yapılmasını öneriyoruz"

Ameliyatı gerçekleştiren Dr. Öğretim Üyesi Köse de kitlenin bu kadar büyümesinin nadir görüldüğüne işaret etti.
Kitleyi genellikle 8-10 santimetreyken yakaladıklarını ancak bu hastada rahatsızlık vermediği için 30 santimetreye kadar ulaştığını vurgulayan

Köse, şunları söyledi:
"Genellikle bu kadar büyüme yapan kitleler zararlı değil ancak kişinin günlük aktivitesinde zorluklara neden oluyor. Basamak çıkmakta, yürümekte zorluk yaşatıyor. Hastalar kilo aldıklarını zannediyorlar ancak karın içerisinde kocaman kitle meydana geldiğinden habersiz yaşamlarına devam ediyor. Tüm hastalarımıza, yıllık kadın doğum kontrollerinin düzenli yapılmasını öneriyoruz."

Köse, hastayı 3 gün içinde taburcu ettiklerini aktararak, "Bu kistlerin ameliyattaki en önemli sıkıntısı, patlatmadan çıkarmaktır. Eğer patlarsa karında yayılabiliyor. Problem yaşamadık, ameliyatımız güzel geçti. Hastamız tabii bu kadar büyük kitleye sahip olduğunu düşünmüyordu, hatta çıkardığımızda 9 kilogram olduğunu duyunca büyük şaşkınlık yaşadı." dedi. (AA)

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