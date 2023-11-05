Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın yeni bölümünde yarışmacılar konsept olarak ev yemekleri yaptı. Bu yemeklerden biri de karnıyarık oldu. MasterChef All Star sonrası karnıyarık tarifi en çok araştırılan yemek tariflerinden oldu. Peki, karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık tarifi için malzemeler neler?

KAYNAK: Haber Merkezi
Karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık tarifi için malzemeler neler?

MasterChef All Star’ın son bölümünde takım oyunu oynayan kırmızı ve mavi takımdan karnıyarık yapılması istendi. MasterChef sonrası karnıyarık tarifi araştırılıyor. Peki, karnıyarık nasıl yapılır? Karnıyarık tarifi için malzemeler neler?

İşte karnıyarık tarifi...

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KARNIYARIK TARİFİ İÇİN MALZEMELER NELER?

- 6 adet küçük boy patlıcan

- 3 adet sivri biber

Kıymalı Harç İçin;

- 2 adet orta boy soğan

- 2 adet domates

- 2 adet sivri biber

- 2 diş sarımsak

- Sıvı yağ, tuz, karabiber, kırmızıbiber

- 200 gr. kıyma

- 1 çay bardağı sıcak su

Sosu İçin;

- 1 yemek kaşığı salça

- 1 su bardağı sıcak su

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KARNIYARIK NASIL YAPILIR?

Patlıcanları çizgili soyup, yarım saat yağ çekmemesi için tuzlu suda bekletin. İyice yıkadıktan sonra suyunu havlu ile çektirin ve az yağda kızartın. 3 adet biberi de yağda kızartın. Daha sonra aynı tavada doğranmış soğanları kavurun, kıymayı ekleyerek bir müddet daha kavurun ve biberleri, sarımsağı ekleyerek 2 dakika daha kavurun.

Küp küp doğramış olduğunuz 2 adet domatesi, tuzu, baharatları ekleyerek karıştırın. Üzerine bir çay bardağı su ekleyerek 5 dk kaynatın.

Tepsiye patlıcanların ortalarını keserek yerleştirin ve bu kesiklerden patlıcanın içine bastırarak iç malzemesine yer açın ve malzeme ile patlıcanları doldurun.

Doldurduğunuz patlıcanların üzerine ortadan ikiye kestiğiniz çeri domatesi ya da 1 adet domatesi eşit büyüklükte olacak şekilde paylaştırın ve kızarttığımız biberlerden birer tane koyun.

Ayrı bir yerde 1 kaşık salçayı, 1 su bardağı sıcak suda ezerek patlıcanların aralarına dökün. Kıymalar çıkmasın diye üzerine dökmeyin.

Daha sonra 170 derece de ısıttığınız fırına sürerek 20-25 dk pişirin. Dilerseniz bu işlemi pilav tenceresi gibi bir tencerede ocakta yapabilirsiniz. Aynı sürede tencerede de pişecektir.

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