Görünüşü ve rengine bakarak en iyi karpuz ve kavunu seçebilirsiniz. Peki, karpuz ve kavun nasıl seçilir? Karpuz ve kavun seçerken neye dikkat etmeliyiz?

Karpuz ya da kavun seçerken görünüşünde dikkat etmeniz gereken birkaç detay vardır.

KARPUZ VE KAVUN NASIL SEÇİLİR?

- Karpuz veya kavun seçerken sapına bakarak olgunluğunu anlayabilirsiniz. Eğer yeşil saplı bir karpuz ise daha yeni toplanmıştır.

Kahverengi ve kuru bir sapı varsa uzun zaman önce toplanmış olduğunu anlayabilirsiniz.

Taze ve olgun bir kavun ya da karpuz isterseniz yeşil saplı olanlardan seçin.

- Olgunlaşan bir karpuz boyuna göre daha ağır olmalıdır. Sulu karpuz veya kavun daha ağır olur.

Bu nedenle elinizle karpuzu tartarak sulu ve olgunlaşmış olup olmadığını anlayabilirsiniz.

- Avcunuzla ya da parmak boğumlarınızla karpuza veya kavuna vurun. Eğer meyve olgunlaşmışsa içi boş ve derin bir ses verir. Bu meyvenin hem sulu hem de olgun olduğunu gösterir.

Çıkan ses, donuk veya düz ise meyve daha olgunlaşmamıştır.

- Karpuz veya kavunu incelerken canlı renkte olmasına dikkat edin. Karpuzların, açık çizgili ve koyu yeşil kabukları olmalı.

Kavunların ise yeşilin tonları hatta sarıya çalan rengi olmalıdır. Ayrıca kavunların alt tabanları yumuşamışsa olgunlaştığı anlamına gelir.

- Orantılı ve düzgün bir şekle sahipse olgunlaşmıştır. Düzgün gelişmemiş ve ortantısız bir kavun veya karpuz tercih etmeyin.