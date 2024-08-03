Karpuz ve kavunları araziye attılar

Kaynak: İHA
Karpuz ve kavunları araziye attılar

İstanbul Arnavutköy'de yüzlerce karpuz ve kavun, bilinmeyen bir nedenle yol kenarındaki araziye atıldı. Karpuzların yol kenarına atıldığı o anlar, bir kamyon şoförü tarafından cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Arnavutköy Ömerli Mahallesi’nde bulunan bir sokak kenarındaki araziye yüzlerce karpuz ve kavun atıldı. Bazı karpuz ve kavunların bozulduğu bazılarının da hiç bir hasarının ve yenilmeye engel durumunun olmadığı görüldü.

Karpuz ve kavunların neden yol kenarına atıldığı henüz bilinmezken, karpuz ve kavunların yol kenarına atıldığı esnada video çeken bir kamyon şoförü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Kayıt esnasında videoda konuşan kamyon şoförü, karpuz ve kavunları getiren kamyonlardaki ürünlerin zamanında teslim alınmadığı için şoförler tarafından yol kenarına atıldığını iddia etti.

Manav ve pazarlardaki ürünlerin pahalılığı konusunda çiftçiler, vatandaşlar aracı kurumların fiyatları arttırdığı iddiası geçtiğimiz dönemlerde gündeme taşınmıştı.

İstanbul’da yol kenarına atılan yüzlerce karpuz ve kavunun nedeni merak uyandırırken, yol kenarına atılan karpuz ve kavunlar havadan görüntülendi.

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