Karpuza %33, kavuna %43 zam

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Karpuza %33, kavuna %43 zam

Rusya’nın başkenti Moskova’da bu yıl karpuzun fiyatı %33, kavun fiyatı %43 arttı.

Kavun fiyatlarında yaşanan son artış sonrası bu yıl Moskovalılar daha fazla kavun yerine karpuz tercih ediyor; karpuz satın alma sayısı bir yıl öncesine göre %10 artarken, kavuna olan talep geçen yıla göre %19 azaldı.

Ruslar giderek çekirdeksiz veya sarı karpuzları daha çok tercih ediyor.

Ayrıca çevrimiçi mağazalarda kavun ve karpuz satışlarının da aktif olarak arttığı belirtiliyor.

İnternetteki karpuz ve kavun satış hacmi bu yıl %44 arttı. Ancak internetten satın alınan kavun ve karpuzlar normal marketlere göre ortalama %10-15 daha pahalı olduğu söylendi.

Verileri paylaşan Rusya vergi dairesine bağlı OFD Platformu, Rusya’daki 1,1 milyondan fazla mağazanın çevrimiçi yazar kasa verilerinden gelen günlük 60 milyondan fazla alışveriş makbuzunu işleyen mali veri operatörüdür.

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