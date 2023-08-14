Kars Baraj Gölü’nde kartpostallık görüntüler

Türkiye’nin en önemli turizm kentlerinden birisi olan Kars, yazın bütün güzelliğiyle görenleri büyülüyor. Kars Baraj Gölü etrafında rengarenk çiçekler ve bulutların suya yansıması Kars’ın doğa güzelliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Kars’a yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta bulunan eski Boğazköy bölgesinde baraj gölünün etrafında açan rengarenk çiçekler renk cümbüşü yaşatırken, gökyüzündeki bulutların da suya yansımasıyla ortaya çıkan görüntü adeta görenleri büyüledi.

Rengarenk çiçekler, baraj gölü ve bulutların suya yansıması anbean kaydedildi.