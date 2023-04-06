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'Susuz baraj' denilen Kars Barajı yüzde 53'ün üzerine çıktı

Geçen yıl 'susuz baraj' olarak bilinen Kars Barajı, yağışların artmasıyla birlikte yüzde 53.5’e ulaştı. 

Haber Giriş: 6 Nisan 2023 Perşembe - 10:08
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Kars Barajı yüzde 53 doluluk oranına ulaştı

'Susuz baraj' denilen Kars Barajı yüzde 53'ün üzerine çıktı
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İHA'nın haberine göre, Kars Barajı’nın doluluk oranı, yeniden yüzde 53'ün üzerine çıktı.

Kars’ta açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yaptığı Akyaka Ovasını sulayan, Arpaçay Barajı’nı ise takviye eden Kars Barajı doluluk oranı 2022 yılının Nisan ayında yüzde 39.10 iken, 2023 yılının aynı ayında yüzde 53.5’i buldu.

Kars’ta barajların kar suları ve yağan yağmurlara dolmaya başladığını ifade eden Adem Alp, “2022-2023 kış sezonunda kar yağışı yetersiz oldu. Yağmurları da bekliyoruz. Kars Barajı bu yıl yaklaşık yüzde 40-50 doluluk oranına ulaşabildi. İnşallah bundan sonra yağışlar bol olur. Hem Kars Barajı’nda hem de bölge tarımına can suyu olur” dedi.

Öte yandan, Kars ili sınırları içerisinde bulunan barajlardan Ermenistan ile ortaklaşa kullanılan ve Iğdır Ovası’nın sulamasında kullanılan Arpaçay Barajı’nda doluluk oranı 2022 yılında yüzde 20.8, 2023 yılında yüzde 40.9, Iğdır Ovası’nı takviye eden Karakurt Barajı doluluk oranı geçen yıl Nisan ayında yüzde 4.9 iken bu yıl aynı ayda yüzde 8.9, Kars’ın içme suyunu temin eden Baybur Barajı geçen yıl Nisan ayında yüzde 19.7, bu yıl yüzde 26.1 artarken, enerji amaçlı olan ve Iğdır Ovası’nı takviye eden Sefaköy Barajı ise 2022 yılı Nisan ayında yüzde 91.7 olurken, 2023 yılı Nisan ayında yüzde 53.5 doluluk oranına ulaştı.

 

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