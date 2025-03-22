Kars beyaz gelinliğini giydi

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars beyaz gelinliğini giydi

Kars'ta etkili olan soğuk hava ile birlikte devam eden kar yağışı kenti beyaza bürüdü. Yağışların birkaç gün daha etkili olması bekleniyor.

Kars'ta aniden bastıran kar yağışı, etrafı beyaza bürüdü.

Meteoroloji yetkilileri, Kars'ta soğuk havanın birkaç gün daha etkili olacağını belirtirken, kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde devam etmesi bekleniyor. Baharı bekleyen Karslılar ise "Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır" sözünün bir kez daha gerçek olduğuna dikkat çekti. Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar ve tipi sürücülere zor anlar yaşatıyor. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Öte yandan kar yağışının devam ettiği Kars'ta hava sıcaklığı sıfırın altında 7 derece olarak ölçülürken, kentte ulaşıma kapalı yol bulunmuyor.

Kars beyaz gelinliğini giydi

Kars beyaz gelinliğini giydi

Kars beyaz gelinliğini giydi

Kars beyaz gelinliğini giydi

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