Kars beyaza büründü

Kars'a beklenen kar yağmaya başladı. Kent genelinde başlayan ve yüksek kesimlerde etki olan kar yağışı, Karayolları ekiplerini de harekete geçirdi. Özellikle Kars-Digor-Iğdır kara yolu Hanlar Geçidi'nde etkili olan kar ve tipi araç trafiğini olumsuz etkiledi.

Karayolları ekipleri de ulaşımda sıkıntı yaşanmaması için yollarda küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Kente beklenen karın geldiğini ifade eden vatandaşlar, "Kars-Digor yolundayız. Yoğun bir kar yağışı ve tipi var. Tabii beklenen kar Kars'a çok geç geldi bu yıl, umarız bundan sonra da devamı gelir" ifadelerini kullandı.

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Öte yandan, yetkililer sürücülere buzlanma riskine karşı dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulundu. Kar yağışının önümüzdeki günlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.