Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Kars'ı dolu vurdu, cadde ve sokaklar göle döndü

Kars'ta sağanak yağışın ardından aniden dolu bastırırken, vatandaşlar araçlarının üzerine battaniye ve kartonla örterek doludan korumaya çalıştı.

Kars'ta sağanak yağmur ve dolu etkili oldu. Yaklaşık 15 dakika yağan dolu, hayatı olumsuz yönde etkiledi. Etraf bir anda etrafı beyaza bürünürken, kentin ana caddeleri sular altında kaldı.

Kars'ta son günlerde dolu yağışının etkili olduğunu söyleyen vatandaşlar, "Vallahi yine dolu, yine ben, yine Kars. Nasip, bu yıl bizim nasibimiz doludan açıldı. Kurban olduğum görüyor, kime ne vereceğini biliyor. Çok fazla yağdı. Şehir merkezinde ana yol, dört yol su altında vatandaşlar ayakkabılarını çıkararak yürüyor. Ben de az önce sırılsıklam su idim. Arabamı kurtarmak için tamamen ıslandım" diye konuştu.

Sağanak yağmur ve dolunun etkili olduğu kentte çok sayıda araç doludan zarar gördü. Kentte bazı iş yerlerinin bodrumlarına su dolarken, ekili tarım arazilerinin de olumsuz etkilendiği öğrenildi.

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