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Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Malatya’da hafif ticari araç, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Haber Giriş: 28 Ocak 2023 Cumartesi - 16:19
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Karşı şeride geçen araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Hafif ticari araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı
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İHA'nın haberine göre, Malatya’da sürücünün kontrolünden çıkaran hafif ticari araç karşı şeride geçerek, şarampole yuvarlandı. Kazada 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Malatya- Kayseri karayolu Akçadağ -Kürecik mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana gelen kazada, Kayseri istikametine seyir halinde olan Abdülsamet C. (24) idaresindeki 44 AEA 793 plakalı Ford marka hafif ticari araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı şeride geçerek şarampole yuvarlandı. Kazada araç sürücüsü ile birlikte Nurullah C. (25), Çağdaş T. (31), Mustafa A. (25) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralılar şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan Mustafa A.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu kazayla ilgili başlatılan tahkikat sürüyor.

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