Karşı şeride geçen otomobil pikapla çarpıştı

Kaynak: İHA
Karşı şeride geçen otomobil pikapla çarpıştı
Ankara’da, karşı şeride geçen otomobil pikapla çarpıştı. Gerçekleşen kazada 4 kişi yaralandı.

İstanbul istikametinde seyir halinde olan otomobil, yoğun yağış sebebiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini yitirmesi sonucunda karşı şeride geçti ve Ankara istikametinde ilerleyen pikapla kafa kafaya çarpıştı.

Kazaya tanıklık eden vatandaşların ihbarı sonucunda olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza sonucunda 4 kişi yaralanırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kızılcahamam Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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