Karşı şeride geçen otomobil takla attı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Karşı şeride geçen otomobil takla attı

İstanbul’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç karşı şeride geçerek bir başka araca çarpıp takla attı. Kaza anını araç kamerası görüntüledi.

İstanbul Sarıyer’de kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil başka bir araca çarpıp takla attı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Trafik polisleri yolu tek şeride düşürürken sağlık ekibi yaralanan sürücüyü hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Aracın kaza yerinden çekilmesi sonrası trafik normale döndü.

Öte yandan kaza anı araç kamerasına yansıdı Görüntülerde, yağış sonrası kayganlaşan yolda ilerleyen otomobil, refüjü aşıp karşı şeride geçiyor. Otomobilin karşı şeritten gelen otomobile çarparak takla attığı görülüyor.

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