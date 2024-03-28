Karşı şeride geçen otomobil TIR'ın altına girdi: 2 ölü 1 yaralI

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesi İzmir Karayolu Polis Hatıra Ormanı mevkisinde meydana gelen olayda, Bursa’dan Balıkesir yönüne seyir halinde giden Havva Savaş’ın kullandığı 10 VZ 963 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçti.

OTOMOBİLDE SIKIŞTILAR

Savrulan otomobil, bu esnada karşı yönden gelen Ö.T. (24)’nin kullandığı 06 FN 0940 plakalı TIR'la kafa kafaya çarpıştı. Kazanın şiddetiyle Havva Savaş ile yengesi Sevim Savaş, otomobil içinde sıkışıp kalırken karşı şeride geçen TIR, yol kenarındaki refüje düşerek durdu.

2 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık Ekipleri, yaralanan TIR sürücüsünü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırırken, otomobil içinde sıkışıp kalan Havva Savaş ve yengesi Sevim Savaş, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasından sonra çıkarıldı.

112 Acil Sağlık ekiplerinin kontrollerinde Havva Savaş ile Sevim Savaş'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Cenazeler, Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Kaza sebebiyle kapanan yol, araçların çekilmesi sonrası ulaşıma açıldı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.