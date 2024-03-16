Karşı şeride geçip otobüse çarptı! Çatalca’daki kaza anı kamerada

İstanbul Çatalca’da meydana gelen trafik kazasında, kontrolünü kaybederek karşı şeride geçen bir otomobil, İETT otobüsü ile çarpıştı. Çarpışma sonucu, İETT otobüsü de bir kamyonete çarparak durabildi.

Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen kaza, 12 Mart Salı günü saat 15.00 civarında Kaleiçi Mahallesi’nde gerçekleşti. Karşı şeride geçen otomobilin İETT otobüsüyle çarpışması sonucu, otobüs sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti ve bir kamyonete çarptı.

Olay yerine hızla itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi. İtfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan sürücü Fatih S.'yi başarıyla kurtardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu bildirildi.