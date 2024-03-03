Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kaynak: İHA
Karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
Çanakkale’nin Lapseki ilçesinde karşıdan karşıya geçerken otomobilin çarptığı kadın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.


Kaza, saat 20.15 sıralarında Lapseki ilçesi Adatepe mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 26 AGD 284 plakalı otomobil, karşıdan karşıya geçmeye çalışan Şadiye Yeşilyurt’a (60) çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ağır yaralı kadın ambulansla Lapseki Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yeşilyurt, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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